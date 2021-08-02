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الخارجية الإيرانية: سنرد على أي "مغامرة جديدة" بسرعة وبقوة

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 12:58 م
إيران
إيران
وكالات
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قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إنها سترد على أي "مغامرة جديدة" بسرعة وبقوة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، قالت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن إيران هي المسؤولة عن الهجوم على ناقلة النفط في بحر العرب "بدون أدنى شك".

 

وأضافت رئيس الحكومة الإسرائيلية، في تصريحات صحفية: "نتوقع من المجتمع الدولي أن يظهر لإيران أنها ارتكبت خطأ فادحا وإسرائيل ستوصل رسالتها لطهران بطريقتها".

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