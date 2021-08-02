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جهاز 6 أكتوبر: جاري تنفيذ 85 عمارة ضمن مشروعات الإسكان (فيديو)

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إنهم يتدخلون بشكل فوري لإزالة أي مخالفة بالمدينة، ولك لمنع ظهور أي عشوائيات بالمدينة، معلقا: "المدينة مصممة لتلافي أي عشوائيات".

وأشار "عبدالمقصود"، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنه يتم القبض على أي شخص تسول له نفسه ويرتكب مخالفة ويتخذ معه كافة الإجراءات القانونية، موضحا أن مدينة 6 أكتوبر لها حظ وفير من وحدات الإسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين، حيث جاري تنفيذ 85 ألف وحدة سكنية، وتم تسليم 25 ألف وحدة منهم لأصحابها.

وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن المواطن لا يتسلم وحدته السكنية إلا بعد معاينتها، وإبداء أي ملاحظات له إن وجد، لافتا إلى أن المواطن الذي يجد أي نواقص في التشطيبات في وحدته السكنية عليه التوجه إلى جهاز المدينة، ويبلغ بها، معلقا: "مش هنسمح أن المواطن يتسلم وحدته وهى لا تحظى برضاه".

ولفت إلى أنه تم انفاق نحو 16.5 مليار جنيه على المشروعات المختلفة بالمدينة خلال الفترة من 2018 وحتى الآن، منهم ما لا يقل عن 3.5 مليار جنيه في قطاع البنية التحيتة بهدف تحسين مستوى الخدمات التي يحظى بها المواطن في مدينة 6 أكتوبر.

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