العدل تمنح بعض العاملين بالمجتمعات العمرانية صفة الضبطية القضائية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بأن يخول القائمون على إجراءات ومتابعة ومراقبة صرف المتخلفات السائلة بـ أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديـدة، كل فى دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي.



وذلك عملًا بنص المادة ٢٣من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التى تقـع بالمخالفة، لأحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٢ في شأن صرف المتخلفات.



يذكرأن المستشار طارق كامل مساعد وزير العدل لشئون التطوير التقني تفقد اللواء محافظ شمال سيناء أعمال التطوير المبدئي وتفعيل الخدمات الرقمية المقدمة من خلال المكاتب الأمامية بمحكمتي العريش الجزئية وشمال سيناء الابتدائية، وشارك في الجولة التفقدية لفيف من السادة القضاة وأعضاء المجلسين النيابيين بالمحافظة.



وشملت أعمال التطوير تشغيل التطبيق الموحد لإدارة الملفات، وتوفير الأجهزة والمعدات، وتدريب موظفي المكتب الأمامي، وتنفيذ خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد، واختبار نظام تداول أوراق الإعلان إلكترونيًا، وتطبيق نظامي أرشفة الملفات المحفوظة ومشروع الوثائق المؤمنة، وتفعيل نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد عبر خاصية الاتصال المرئي بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية المختلفة المقدمة من خلال بوابتي مصر الرقمية ووزارة العدل، والبدء في تجهيز قاعات المحاكمات، فضلًا عن مراعاة التصميم الإنشائي للاستخدام من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة بتخصيص أماكن وممرات خاصة بهم.