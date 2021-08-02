Advertisements

عرض مسلسل " صالون زهرة" علي منصة "شاهد " في هذا الموعد

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
Advertisements
يعرض مسلسل " صالون زهرة"، بطولة نادين نجم والفنان معتصم النهار، على منصة شاهد الإلكترونية، وذلك يوم 19 أغسطس المقبل.

روجت نادين نجم للمسلسل وكتبت على حسابها الشخصي بـ "تويتر": "خبر كتير حلو مفاجأة رائعة". 

المسلسل بطولة معتصم النهار، نادين نسيب نجيم، طوني عيسى، رشا بلال، لين غرة، أنجو ريحان، زينة مكي، والمسلسل من تأليف نادين جابر، وإخراج جو بو عيد
وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي وكوميدي وهو يروي قصص العلاقات.

أخبار تهمك

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ يوم

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يتحرك لخطف مبابي من باريس

منذ أقل من ساعتين

بأمر موسيماني.. الأهلي يرفض التعاقد مع هذا اللاعب

منذ حوالي 10 ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "حريف" الزمالك

منذ أقل من ساعة

الزمالك يحسم صفقة بديل فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ يوم

أول تعليق من المطربة سمر بعد تعرضها لحادث سيارة

منذ 35 دقيقة

عاجل.. تداول امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ حوالي 18 ساعة

الفنانة سمر تتعرض لحادث مروع في طريق العالمين

منذ حوالي 4 ساعات

إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ ساعة و نصف

موسيماني يدرس استبعاد 4 لاعبين في مواجهة الأهلي ودجلة

منذ حوالي 4 ساعات

تشبه علم المثلية الجنسية.. إنذار رسمي للبنك المركزي بسبب العملات البلاستيكية

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على تشكيل برشلونة المنتظر في الموسم الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ ساعتين و 51 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:38 ص

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

11:48 ص

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "حريف" الزمالك

12:30 م

ريال مدريد يتحرك لخطف مبابي من باريس

11:31 ص

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

01:43 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان