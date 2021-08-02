عرض مسلسل " صالون زهرة" علي منصة "شاهد " في هذا الموعد

يعرض مسلسل " صالون زهرة"، بطولة نادين نجم والفنان معتصم النهار، على منصة شاهد الإلكترونية، وذلك يوم 19 أغسطس المقبل.



روجت نادين نجم للمسلسل وكتبت على حسابها الشخصي بـ "تويتر": "خبر كتير حلو مفاجأة رائعة".



المسلسل بطولة معتصم النهار، نادين نسيب نجيم، طوني عيسى، رشا بلال، لين غرة، أنجو ريحان، زينة مكي، والمسلسل من تأليف نادين جابر، وإخراج جو بو عيد

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي وكوميدي وهو يروي قصص العلاقات.