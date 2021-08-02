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صور جديدة .. احتفال رنا رئيس بزفاف شقيقتها "منة" والعروس تتألق بفستان للبحيري

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 01:08 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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احتفلت الفنانة رنا رئيس بزفاف شقيقتها "منة رئيس" كريمة خبيرة التجميل زينب حسن والعريس "حاتم صفوت" وذلك داخل إحدى الفيلات بطريق سقارة.

تألقت العروس بفستان زفاف تصميم الفنان العالمي هاني البحيري خطف أنظار الحضور، كما ارتدت رنا رئيس ووالدتها سواريهات من تصميم البحيري.

وكان ضمن الحضور المخرج أحمد صالح وحرمة هيلين والفنان عمر حسن يوسف والفنان أحمد زاهر وكريمتيه ليلي وملك، وغيرهم من الأهل وأصدقاء العروسين الذي شاركوا العروسين وصلات الرقص التي اشعلتها الراقصة دينا.
صور جديدة .. احتفال رنا رئيس بزفاف شقيقتها "منة" والعروس تتألق بفستان للبحيري
صور جديدة .. احتفال رنا رئيس بزفاف شقيقتها "منة" والعروس تتألق بفستان للبحيري
صور جديدة .. احتفال رنا رئيس بزفاف شقيقتها "منة" والعروس تتألق بفستان للبحيري
صور جديدة .. احتفال رنا رئيس بزفاف شقيقتها "منة" والعروس تتألق بفستان للبحيري
صور جديدة .. احتفال رنا رئيس بزفاف شقيقتها "منة" والعروس تتألق بفستان للبحيري
صور جديدة .. احتفال رنا رئيس بزفاف شقيقتها "منة" والعروس تتألق بفستان للبحيري
صور جديدة .. احتفال رنا رئيس بزفاف شقيقتها "منة" والعروس تتألق بفستان للبحيري
صور جديدة .. احتفال رنا رئيس بزفاف شقيقتها "منة" والعروس تتألق بفستان للبحيري
صور جديدة .. احتفال رنا رئيس بزفاف شقيقتها "منة" والعروس تتألق بفستان للبحيري
صور جديدة .. احتفال رنا رئيس بزفاف شقيقتها "منة" والعروس تتألق بفستان للبحيري

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