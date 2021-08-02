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فرحة بين طلاب قسم العلمي رياضيات بقنا لسهولة امتحان التفاضل والتكامل

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 01:08 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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عمت حالة من الارتياح بالقسم العلمي شعبة الرياضيات، بمحافظة قنا اليوم الاثنين، بعد انتهاء مادة التفاضل والتكامل، لسهولة المادة وعدم احتوائها على نقاط غامضة.

فيما أعرب عدد من الطلاب، عن ارتياحهم من امتحان مادة التفاضل والتكامل، مشيرين إلى أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، إلا أنه كان طويل ولكن الأسئلة مباشرة وفي صورة واضحة.

وأشار رشدي أحمد، طالب بالصف الثالث الثانوي، إلى أن جميع الأسئلة بالامتحان جاءت مباشرة وليست بها أي غموض، مشيرًا إلى أن الامتحان أعاد البسمة على وجوه الجميع، خصوصًا بعد انتهاء الامتحانات.

وشهد محيط اللجان في قنا، استعداد الطلاب لدخول اللجان الامتحانية، وتأمين من أفراد الشرطة، مع وضع حواجز أمنية لتأمين دخول الطلاب، بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية على بوابات المدرسة والتأكيد على عدم حمل الهاتف المحمول وارتداء الكمامات.

فيما تسلمت لجان سير امتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا، منذ قليل، قليل صناديق أسئلة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، وأوراق البابل شيت، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

فيما تابعت غرف العمليات بالإدارات التعليمية ومديرية التربية والتعليم بقنا صباح اليوم، وصول أسئلة الامتحان إلى المدارس، قبل انطلاق الامتحان، لانطلاقه في الوقت المحدد دون تأخير للطلاب.

وكان الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، قد أعلن، أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، واتخذت إجراءات حاسمة وحازمة لانضباط الامتحانات، واتخاذ إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف، أنه على مديري المدارس المخصصة كلجان لامتحان الثانوية العامة بإعداد محضر رسمي تسليم المدارس إلى رؤساء اللجان واستلامها عقب انتهاء الامتحان.

وأشار إلى أن عدد طلاب الثانوية العامة بمحافظة قنا هذا العام يبلغ 17 ألفا و128 طالبا وطالبة، منهم 9557 طالبا وطالبة بالقسم العلمي علوم، و1661 طالبا وطالبة علمي رياضة، و5910 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي، موزعين على 60 لجنة عامه بنطاق 9 إدارات تعليمية.

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