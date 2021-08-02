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معهد ناصر: عمل كل الفحوصات اللازمة للطفلة الفلسطينية (فيديو)

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 01:14 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور محمود سعيد، مدير عام معهد ناصر، حالة الطفلة الفلسطينية بيان محمود والتي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجها في مصر عقب مناشدة أسرتها للرئيس.

وقال "سعيد"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إنه تم تجهيز طاقم طبي ليتولى تشخيص وعلاج الطفلة الفلسطينية، حيث سيتم عمل كل الفحوصات اللازمة لبدء رحلة العلاج، موضحا أن هناك مجموعة من الاستشاريين في تخصصات مختلفة ستناظر حالة الطفلة.

وأضاف الدكتور محمود سعيد، مدير عام معهد ناصر، أنه فور ظهور نتيجة التحاليل التي ستجرى للطفلة سيتم وضع خطة العلاج والبدء في تنفيذها.

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