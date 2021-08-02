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والد شيرين يحيى يتعرض لأزمة صحية.. والفنانة تطلب الدعاء
الإثنين 02/أغسطس/2021 - 01:15 م
بسمة عادل
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كشفت الفنانة شيرين يحيى عن تعرض والدها لأزمة صحية أدت إلى إجرائه لعملية جراحية، وطالبت الجمهور بالدعاء له، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
كتبت شيرين يحيى منشوراً قالت فيه:"ادعو لـ والدي داخل غرفه العمليات دلوقتي".
وفي سياق آخر، حلت الفنانة شيرين يحيى مؤخرًا ضيفة في برنامج "سهرة خاصة" الذي يعرض على قناة"الحياة"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي وغنت خلاله مجموعة من الأغاني الخاصة بها.
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