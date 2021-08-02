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موعد مباراة ضد الجابون في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري لبدء مشوار الفراعنة فى تصفيات كأس العالم 2022 والذي يرغب الفراعنة فى الصعود إليه.


وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول قاد الفريق للصعود لكأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022 والمقرر إقامتها بداية العام القادم.

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب الجابون على ملعب الأخير أحد أيام 11 و12و13و14 علي أن يتم تحديده لاحقًا.

وتقام مباراة منتخب مصر الأول أمام منتخب أنجولا ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لكأس العالم يوم 4 سبتمبر فى القاهرة.

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