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رئيس الأسقفية مترأسًا قداس بأكتوبر: بدون المسيح لا ثمر فى الخدمة

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 01:18 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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ترأس الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية صلوات القداس الإلهى بكنيسة المخلص الأسقفية بمدينة ٦ أكتوبر.

استشهد المطران فى عظته بإنجيل يوحنا: ( 1 أَنَا الْكَرْمَةُ الْحَقِيقِيَّةُ وَأَبِي الْكَرَّامُ. 2 كُلُّ غُصْنٍ فِيَّ لاَ يَأْتِي بِثَمَرٍ يَنْزِعُهُ، وَكُلُّ مَا يَأْتِي بِثَمَرٍ يُنَقِّيهِ لِيَأْتِيَ بِثَمَرٍ أَكْثَرَ.) موضحًا: بدون الاتصال بالكرمة الحقيقية وهى المسيح لا نقدر أن نخدم ونثمر فى العالم حيث استخدم الله تشبيه الكرمة والأغصان.

وأضاف المطران: يقول المسيح بدونى لا تقدروا أن تفعلوا شيئًا ليعلن عن نفسه إنه الكرمة الحقيقية ولا أحد يأتى إلى الآب إلا به.


وتساءل المطران: هل يمكن أن نخدم بدون المسيح ؟ فنحن إذا خدمنا بدونه سيصبح التأثير الروحي ضعيف جدًا ولكن يجب أن يكون لدينا طاعة وخضوع له لتكون هناك خدمة حقيقية مضيفًا: فكما كان المسيح يجول يصنع خيرا يريدنا الله أن نصنع خيرًا ونثمر فى خدمتنا.

وتابع المطران: مثلما يوجد رجاء فى المسيح هناك أيضًا خوف من الابتعاد عنه وبالتالى الانفصال عن الكرمة، فمن الممكن أن نخدم كثيرًا دون المسيح ولكن بلا ثمر حقيقى.

واختتم المطران: يجب أن نتأكد من اتصالنا الجيد بالله من خلال حياة القداسة التى نعيشها ونُنمى ثمار الروح القدس لدينا التى هى محبة وفرح وسلام وطول أناة فإذا أصبح كل مؤمن متصل بالكرمة الحقيقية التى هى المسيح سيصبح تأثيره روحيًا أقوى على من حوله وستغطى كلمة الله كل الأرض.

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