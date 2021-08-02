رومانيا تستدعي السفير الايراني في بوخارست على خلفية الهجوم على ناقلة النفط

استدعت السلطات في رومانيا، السفير الإيراني في بوخارست، على خلفية الهجوم على ناقلة النفط، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، قالت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن إيران هي المسؤولة عن الهجوم على ناقلة النفط في بحر العرب "بدون أدنى شك".

وأضافت رئيس الحكومة الإسرائيلية، في تصريحات صحفية: "نتوقع من المجتمع الدولي أن يظهر لإيران أنها ارتكبت خطأ فادحا وإسرائيل ستوصل رسالتها لطهران بطريقتها".