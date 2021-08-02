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موعد أولى مواجهات مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يلتقي فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير، مع منافسه ليدز يونايتد، في افتتاحية مشوار الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك يوم 14 أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من البريميرليج.


وقد تعاقد مانشستر يونايتد مع جادون سانشو من فريق بوروسيا دورتموند الألماني، وأيضا ضم الفرنسي رافائيل فاران من فريق ريال مدريد.

وستقام المباراة بين فريقي مانشستر يونايتد وليدز يونايتد في الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

ويسعى مانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه أولي جونار سولشاير، لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم في ظل غيابه عن خزائن الفريق لسنوات عديدة.

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رافا بوروسيا دورتموند

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