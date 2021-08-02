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ساموزين يكشف حقيقة زواجه

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 01:23 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار تزعم زواج الفنان سامو زين، لكنه حرص على توضيح حقيقة تلك الأخبار من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب سامو زين منشورًا قال فيه :"مساء الخير أعتذر أولاً عن نشر أمور خاصو بي، ولكن أنا صحيت الصبح علي مباركات وتهاني بمناسبة جوازي اللي محصلش فحبيت اني أسبق قبل مينتشر الخبر ويبقي حقيقه مش موجودة".

وتابع ساموزين قائلاً :"وأعلن إني لست مرتبط بأحد تماماً لا من قريب ولا من بعيد، وإن شاء الله ربنا لما يكتب النصيب سوف أعلن ذلك فوراً وفي العلن قدام الناس كلها، ربنا يبارك فيكم".

وفي سياق آخر، طرح سامو زين مؤخرًا أغنية" حبيتو"، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" ، وهي من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل، والكليب من إخراج سامو زين. 

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