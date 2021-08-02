Advertisements

بهذة الطريقة.. إسعاد يونس تروج لدورها في فيلم "200 جنيه

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 01:24 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
Advertisements
بهذة الطريقة.. إسعاد يونس تروج لدورها في فيلم 200 جنيه
روجت الفنانه اسعاد يونس عن فيلم " 200 جنية" التي تشارك فيه وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع " إنستجرام"


نشرت إسعاد يونس صورة لها برفقه ورقه ب 200 جنيه معلقة:" عيدية متأخره شوية بس مقبولة، مين عزيزة السيد بقي؟".


فيلم "200 جنيه" يعتمد على البطولة الجماعية بمشاركة عدد كبير من النجوم، وهم: أحمد السقا، إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، نيللي كريم، ليلى علوى، محمود حافظ، مي سليم، ليلى علوي، طارق عبد العزيز، ملك قورة، محمد فراج، أحمد السعدنى، نهى صالح، وعدد من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين. 

أخبار تهمك

عاجل.. تداول امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات

تشبه علم المثلية الجنسية.. إنذار رسمي للبنك المركزي بسبب العملات البلاستيكية

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من المطربة سمر بعد تعرضها لحادث سيارة

منذ ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "حريف" الزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

بأمر موسيماني.. الأهلي يرفض التعاقد مع هذا اللاعب

منذ حوالي 11 ساعة

"أقولها لله وللتاريخ".. نص رسالة مفتي الجمهورية إلى الرئيس السيسي

منذ نصف ساعة

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يحسم صفقة بديل فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الفنانة سمر تتعرض لحادث مروع في طريق العالمين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هزة أرضية تضرب مدينة السادس من أكتوبر بقوة 2.9 ريختر

منذ ربع ساعة

حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ ساعتين

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ يوم

ريال مدريد يتحرك لخطف مبابي من باريس

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تعرف على تشكيل برشلونة المنتظر في الموسم الجديد

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:32 م

عاجل.. هزة أرضية تضرب مدينة السادس من أكتوبر بقوة 2.9 ريختر

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

09:38 ص

إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

11:48 ص

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "حريف" الزمالك

12:30 م

ريال مدريد يتحرك لخطف مبابي من باريس

11:31 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان