بهذة الطريقة.. إسعاد يونس تروج لدورها في فيلم "200 جنيه

روجت الفنانه اسعاد يونس عن فيلم " 200 جنية" التي تشارك فيه وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع " إنستجرام"





نشرت إسعاد يونس صورة لها برفقه ورقه ب 200 جنيه معلقة:" عيدية متأخره شوية بس مقبولة، مين عزيزة السيد بقي؟".





فيلم "200 جنيه" يعتمد على البطولة الجماعية بمشاركة عدد كبير من النجوم، وهم: أحمد السقا، إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، نيللي كريم، ليلى علوى، محمود حافظ، مي سليم، ليلى علوي، طارق عبد العزيز، ملك قورة، محمد فراج، أحمد السعدنى، نهى صالح، وعدد من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.