3 تحذيرات من وضع كورونا في مصر



وجه عدد من المختصين تحذيرات بشأن وضع فيروس كورونا التاجي المستجد في مصر خلال الفترة المقبلة، وما يمكن أن يطرأ بشأن الوباء في البلاد الأسابيع المقبلة.



وحسب إحصائيات وزارة الصحة فإجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 284311 من ضمنهم 230699 حالة تم شفاؤها، و16528 حالة وفاة.



توقعات بقدوم دلتا لمصر

وأكد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية في مصر عادل خطاب أنه يتوقع دائما أن تحدث تحورات للفيروسات، وهو ما حدث مع فيروس كورونا الذي تحور أكثر من مرة.



وقال في مؤتمر علمي عقد في قصر عابدين، لمناقشة "دور مضادات الفيروسات في مواجهة تحورات كورونا"، إن مصر لم ترصد حتى الآن أي حالات مصابة بمتحور (دلتا) من فيروس كورونا، إلا أنه يتوقع ظهوره خلال الأشهر القادمة، خاصة مع انتشاره في الكثير من دول العالم، وتأكد تفشيه في الولايات المتحدة والصين والهند والكثير من الدول الأوروبية.



أمان زائف من دلتا بلس

وأكد مراقبون أن دخول متحور "دلتا بلس" إلى مصر قد ينذر بكارثة، إذا استمر المواطنون في تلك الحالة من التراخي، موضحين أن انخفاض أعداد المصابين بالفيروس، واستقرار المنحنى الوبائي إلى مستويات مطمئنة، أدى إلى شعور غالبية المواطنين بتلك الحالة من الأمان، لكنه أمان زائف وفخ وقعت فيه دول أخرى.





موجة رابعة في أغسطس

وقال إسلام عنان، خبير اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن مصر ستشهد موجة رابعة من فيروس كورونا بنهاية شهر أغسطس، موضحا: "يجب علينا أن نلتزم بالكمامة والتباعد ونعطي الأطباء فترة راحة قبل دخول الموجة الرابعة".





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم الواتساب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق صحة مصر المتاح على الهواتف.





