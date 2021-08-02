أولياء الأمور يقدمون الشكر لمؤسسة اتحاد أمهات مصر علي مجهوداتها

قدم عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة في آخر أيام الإمتحانات، الشكر والتقدير إلي عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، بسبب المجهود الكبير الذي بذلته معهم طوال أيام الإمتحانات وأيام الدراسة.



وانهالت بوستات الشكر علي صفحة إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في الفيس بوك، مقدمين الشكر لمؤسسة الإتحاد، وكذلك للمنسقات بالاتحاد علي تعبهم ومجهودهم الكبير لخدمة أولياء الأمور وأبنائهم.



ومن جانبها، قالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن الإتحاد له دور كبير في خدمة أولياء الأمور وأن عملهم تطوعي بدون أي مقابل، والهدف الوحيد هو خدمة الطلاب وأولياء الأمور من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا، قائله: "ربنا يوفق طلابنا وانا معاكم دايما وفي خدمتكم".