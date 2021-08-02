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إصابة مواطن وتهشم سيارة.. انهيار أجزاء من شرفة عقار في المنتزه بالإسكندرية

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 01:29 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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أصيب ظهر اليوم الأثنين شخص في انهيار أجزاء من بلكونة عقار في حي المنتزه شرق الإسكندرية، وتلفيات بسيارة أسفل العقار.
وقال حي المنتزه إنه شهد الحي سقوط أجزاء من شرفة بالدور الرابع لعقار في شارج جلال حماد، وإنه
فور إستلام إشارة من غرفة عمليات المحافظة، تحركت على الفور إدارة الأزمات والكوارث لموقع العقار وتم استدعاء مهندس المنطقة ووحدة الإزالة الفورية بتواجد جمال جابر سكرتير عام الحى وإدارة اشغال الطريق والحملة الميكانيكية.
وأشار إلى أنه تم إحالة العقار للجنة المنشآت الآيلة للسقوط وعمل حواجز أسفل العقار لحماية المارة بتواجد الكول الأمني.
إصابة مواطن وتهشم سيارة.. انهيار أجزاء من شرفة عقار في المنتزه بالإسكندرية
إصابة مواطن وتهشم سيارة.. انهيار أجزاء من شرفة عقار في المنتزه بالإسكندرية
إصابة مواطن وتهشم سيارة.. انهيار أجزاء من شرفة عقار في المنتزه بالإسكندرية
إصابة مواطن وتهشم سيارة.. انهيار أجزاء من شرفة عقار في المنتزه بالإسكندرية
إصابة مواطن وتهشم سيارة.. انهيار أجزاء من شرفة عقار في المنتزه بالإسكندرية
إصابة مواطن وتهشم سيارة.. انهيار أجزاء من شرفة عقار في المنتزه بالإسكندرية

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