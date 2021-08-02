Advertisements

عاجل.. هزة أرضية تضرب مدينة السادس من أكتوبر بقوة 2.9 ريختر

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعلنت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد صباح اليوم الإثنين، عن تسجيل هزة أرضية في منطقة القاهرة الكبرى على بعد 15 كم جنوب غرب مدينة السادس من أكتوبر.

وكشف الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الهزة الأرضية جاءت بياناتها كالتالى:

وقت الحدوث: 9:38 صباحا

القوة: 2.9 درجة على مقياس ريختر

دائرة العرض 39.85 شمالا

خط الطول 30.77 شرقا

العمق: 13 كم

ولم يرد للمعهد ما يفيد شعور المواطنين بهذه الهزة الأرضية.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هزة أرضية مدينه اكتوبر زلزال في أكتوبر

أخبار تهمك

الزمالك يحسم صفقة بديل فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. هزة أرضية تضرب مدينة السادس من أكتوبر بقوة 2.9 ريختر

منذ 17 دقيقة

تشبه علم المثلية الجنسية.. إنذار رسمي للبنك المركزي بسبب العملات البلاستيكية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ حوالي 18 ساعة

إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ ساعتين

تعرف على تشكيل برشلونة المنتظر في الموسم الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ يوم

"أقولها لله وللتاريخ".. نص رسالة مفتي الجمهورية إلى الرئيس السيسي

منذ 34 دقيقة

ريال مدريد يتحرك لخطف مبابي من باريس

منذ ساعتين و 18 دقيقة

أول تعليق من المطربة سمر بعد تعرضها لحادث سيارة

منذ ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "حريف" الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

بأمر موسيماني.. الأهلي يرفض التعاقد مع هذا اللاعب

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الفنانة سمر تتعرض لحادث مروع في طريق العالمين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تداول امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الهزة الأرضية تصل بني سويف.. والأهالي: شعرنا بها

روايات مفزعة.. كل ما تريد معرفته عن زلزال الغردقة

"مصدره تركيا".. تعرف على تفاصيل الزلزال الذي شعر به سكان القاهرة

"شعر به مصريون".. البحوث الفلكية تكشف تفاصيل زلزال تركيا

"له توابع".. "البحوث الفلكية" تكشف عن تفاصيل الهزة الأرضية (فيديو)

هزة أرضية بقوة 4.6 ريختر بالصحراء الغربية قرب مدينة أبو سمبل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:32 م

عاجل.. هزة أرضية تضرب مدينة السادس من أكتوبر بقوة 2.9 ريختر

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

09:38 ص

إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

11:48 ص

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "حريف" الزمالك

12:30 م

ريال مدريد يتحرك لخطف مبابي من باريس

11:31 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان