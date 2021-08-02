Advertisements

صحة الدقهلية: شهادات التطعيم ضد كورونا لا تحتاج إلى اعتماد من أى جهة

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية علي ان شهادات التطعيم المؤمنة الذكية للمواطنين الحاصلين على لقاحات كورونا والراغبين بالسفر لا تحتاج لاعتمادها من مديرية الصحة أو محافظة الدقهلية ولا تحتاج اعتمادها من الخارجية وذلك عملا على راحة المواطنين.

وأوضح وكيل صحة الدقهلية، أنه سيتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ١٠٠ جنيه للمصريين و١٠ دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE).

وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.
صحة الدقهلية: شهادات التطعيم ضد كورونا لا تحتاج إلى اعتماد من أى جهة
صحة الدقهلية: شهادات التطعيم ضد كورونا لا تحتاج إلى اعتماد من أى جهة

أخبار تهمك

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الفنانة سمر تتعرض لحادث مروع في طريق العالمين

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "حريف" الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. هزة أرضية تضرب مدينة السادس من أكتوبر بقوة 2.9 ريختر

منذ 19 دقيقة

ريال مدريد يتحرك لخطف مبابي من باريس

منذ ساعتين و 20 دقيقة

أول تعليق من المطربة سمر بعد تعرضها لحادث سيارة

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ يوم

تشبه علم المثلية الجنسية.. إنذار رسمي للبنك المركزي بسبب العملات البلاستيكية

منذ حوالي 4 ساعات

"أقولها لله وللتاريخ".. نص رسالة مفتي الجمهورية إلى الرئيس السيسي

منذ 36 دقيقة

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ حوالي 18 ساعة

إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ ساعتين

حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على تشكيل برشلونة المنتظر في الموسم الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحسم صفقة بديل فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. تداول امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات

بأمر موسيماني.. الأهلي يرفض التعاقد مع هذا اللاعب

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:32 م

عاجل.. هزة أرضية تضرب مدينة السادس من أكتوبر بقوة 2.9 ريختر

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

09:38 ص

إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

11:48 ص

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "حريف" الزمالك

12:30 م

ريال مدريد يتحرك لخطف مبابي من باريس

11:31 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان