صحة الدقهلية: شهادات التطعيم ضد كورونا لا تحتاج إلى اعتماد من أى جهة

أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية علي ان شهادات التطعيم المؤمنة الذكية للمواطنين الحاصلين على لقاحات كورونا والراغبين بالسفر لا تحتاج لاعتمادها من مديرية الصحة أو محافظة الدقهلية ولا تحتاج اعتمادها من الخارجية وذلك عملا على راحة المواطنين.



وأوضح وكيل صحة الدقهلية، أنه سيتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ١٠٠ جنيه للمصريين و١٠ دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE).



وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.