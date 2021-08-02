تعرف على أولى مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي

يحل فريق ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب، ضيفا ثقيلا على حساب نوريتش سيتي الصاعد حديثا للبريميرليج، يوم 14 أغسطس المقبل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.









ويسعى فريق ليفربول لتحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وذلك بعد خسارته في الموسم الماضي لصالح مانشستر سيتي، حيث حقق الريدز لقب البريميرليج في الموسم قبل الماضي.









وستقام المباراة بين فريقي ليفربول ونوريتش سيتي في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.