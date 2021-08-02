طبيب يوضح كيف يمكن التخلي عن تناول المسكنات (فيديو)

حذر الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس، من الاستخدام العشوائي للمسكنات والمضادات الحيوية، مشيرا إلى أنها قد تكون سبب أذى لصحة المواطنين، وتؤدي لظهور آثار جانبية.





وأشار "عقبة"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن المسكنات قد تؤثر على وظائف الكلى والكبد، حيث أن سبب رئيسي للإصابة بالفشل الكلوي هو الإفراط في تناول المسكنات، فضلا على أن المسكنات تؤثر أيضا على نخاع العظام، وتؤدي إلى الإصابة بأنيميا.



