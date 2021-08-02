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طبيب يوضح كيف يمكن التخلي عن تناول المسكنات (فيديو)
الإثنين 02/أغسطس/2021 - 01:37 م
هدى عبدالرازق
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حذر الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس، من الاستخدام العشوائي للمسكنات والمضادات الحيوية، مشيرا إلى أنها قد تكون سبب أذى لصحة المواطنين، وتؤدي لظهور آثار جانبية.
وأشار "عقبة"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن المسكنات قد تؤثر على وظائف الكلى والكبد، حيث أن سبب رئيسي للإصابة بالفشل الكلوي هو الإفراط في تناول المسكنات، فضلا على أن المسكنات تؤثر أيضا على نخاع العظام، وتؤدي إلى الإصابة بأنيميا.
وشدد على ضرورة ان يحرص الإنسان ان يحيا حياة صحية من خلال تنظيم وقت النوم، وممارسة الرياضة، وتناول غذاء صحي، وشرب مياه بكميات كبيرة، وحينها سيشعر الإنسان أن جسمه سليم ولا يحتاج لتناول مسكنات.
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