التعليم تكشف هوية طالبين سربا امتحاني الجيولوجيا والتفاضل

كشفت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم ضبط الطالب (ع.ا.م) بمحافظة الدقهلية، لحيازته محمول وتصوير ونشر أجزاء من امتحان (التفاضل والتكامل) على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد مرور 60 دقيقة من بدء الامتحان.





كما تم ضبط الطالب (ع.خ.ع) بمحافظة القاهرة، لقيامه بتصوير ونشر أجزاء من امتحان مادة (الجيولوجيا والعلوم البيئية) على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد مرور 30 دقيقة من بدء الامتحان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



