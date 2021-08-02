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التعليم تكشف هوية طالبين سربا امتحاني الجيولوجيا والتفاضل
الإثنين 02/أغسطس/2021 - 01:38 م
مارينا بشارة
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كشفت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم ضبط الطالب (ع.ا.م) بمحافظة الدقهلية، لحيازته محمول وتصوير ونشر أجزاء من امتحان (التفاضل والتكامل) على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد مرور 60 دقيقة من بدء الامتحان.
كما تم ضبط الطالب (ع.خ.ع) بمحافظة القاهرة، لقيامه بتصوير ونشر أجزاء من امتحان مادة (الجيولوجيا والعلوم البيئية) على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد مرور 30 دقيقة من بدء الامتحان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وانتهى طلاب الشعبة الأدبية 29 يوليو الماضى من امتحانات الثانوية العامة، على أن ينتهى طلاب الشعبة العلمية اليوم الإثنين من الامتحانات التى عقدت على نظام البابل شيت وفق التقييم الجديد الذى يقيس مهارات التفكير والإبداع لدى الطلاب.
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