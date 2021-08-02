موعد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري بعد خروج المنتخب من أولمبياد طوكيو

أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، إدارة الأهلي بمواعيد مباريات الفريق المتبقية بعد خروج المنتخب الأولمبي من أولمبياد طوكيو المقامة حاليا باليابان.









وجاءت مواعيد ال3 مباريات القادمة للمارد الأحمر على النحو الآتي..





4 أغسطس - الاهلي و وادي دجلة

7 أغسطس - الاهلي و سيراميكا كيلوباترا

11 أغسطس - الاهلي و الإسماعيلي





ويستعد الأهلي لمواجهة دجلة المقرر لها بعد غدا الاربعاء في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب السلام ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.