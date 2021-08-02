بـ"البلونات والزغاريط".. طلاب الثانوية بالإسكندرية يحتفلون بانتهاء الامتحانات

احتفل طلاب شعبة العلمي بالإسكندرية، اليوم الاثنين، بانتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة، عقب أداء شعبة علمي الرياضة امتحان التفاضل والتكامل، والعلمي مادة الجيولوجيا.

وقد حضر أولياء الأمور عقب انتهاء الوقت المحدد للمادتين بالبلونات، وإطلاق الزغاريط وإلتقاط الصور التذكارية، بمناسبة انتهاء الامتحانات.

وعقدت امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، وأدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة في الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما شارك قرابة 133 ألف عضو في الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وانتهت اليوم 2 أغسطس، وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

