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البابا تواضروس يستقبل المشرفة على دير العذراء والقديس يوحنا بأمريكا
الإثنين 02/أغسطس/2021 - 02:02 م
ماريان ناجى
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، اليوم الاثنين، الراهبة الأم مارينا المشرفة على دير السيدة العذراء والقديس يوحنا الحبيب بولاية أوهايو، بالولايات المتحدة الأمريكية، ومعها اثنتين من الراهبات.
وقدمت الأم الراهبة تقريرًا لقداسة البابا عن الدير وتدبيره.
يشار إلى أن الراهبة الأم مارينا مشرفة على دير السيدة العذراء والقديس يوحنا الحبيب بولاية أوهايو، بالولايات المتحدة الأمريكية.
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