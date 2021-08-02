موعد طرح تذاكر مباريات بطولة كأس العرب 2021

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™ عن طرح تذاكر مباريات البطولة التي تستضيفها الدوحة نهاية العام الجاري، بمشاركة 16 منتخباً عربياً، وتقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).





وسيُتاح تقديم الطلبات للحصول على تذاكر المباريات حصرياً لحاملي بطاقات "فيزا" اعتباراً من الثانية عشرة من ظهر غدٍ الثلاثاء 3 أغسطس بتوقيت الدوحة، حتى منتصف يوم 17 من الشهر الجاري، على أن تختتم المرحلة الأولى من بيع التذاكر للجمهور في الفترة من 28 سبتمبر حتى 12 أكتوبر، وتبدأ المرحلة الأخيرة من طرح التذاكر في 2 نوفمبر وتستمر حتى ختام منافسات البطولة.





ويستضيف مباريات كأس العرب ستة من استادات كأس العالم FIFA قطر 2022™، في مقدمتها استاد البيت، المصمم على شكل الخيمة العربية التقليدية، والذي سيشهد افتتاح البطولة بين منتخبي قطر والبحرين في 30 نوفمبر، والمباراة النهائية في 18 ديسمبر المقبل، إلى جانب استادين سيكشف عنهما أيضاً لأول مرة واختبار جاهزيتهما للمونديال وهما استاد الثمامة، الذي يستوحي تصميمه من القحفية أو القبعة العربية التقليدية، واستاد راس أبو عبود، الذي يعد أول استاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ كأس العالم، إضافة إلى استادات أحمد بن علي، والمدينة التعليمية، والجنوب، والتي جرى تشييدها خصيصاً لاستضافة مباريات مونديال 2022.





وتشكّل كأس العرب فرصة مثالية لاختبار استعدادات قطر لاستضافة مونديال كرة القدم بعدها بعام، وستشهد البطولة استمتاع المشجعين بما ينتظرهم خلال المونديال، مثل إمكانية حضور أكثر من مباراة في يوم واحد خلال مرحلة المجموعات.





وستُمنح الأولوية لحاملي بطاقات "فيزا" خلال فترة البيع المسبق للتذاكر من 3-17 أغسطس لتقديم طلبات الحصول على التذاكر، ولن يكون هناك فرق بين مقدمي الطلبات في اليوم الأول أو في اليوم الأخير أو في أي وقت بينهما، حيث ستحظى جميع الطلبات بنفس فرص شراء التذاكر.





وفي حال تجاوزت الطلبات الأعداد المتوفرة من تذاكر المباريات، سيجري تخصيص التذاكر لمقدمي الطلبات عبر عملية سحب عشوائية، مع إخطار جميع المؤهلين بالحصول على طلباتهم كاملة أو جزئياً، وكذلك غير المؤهلين للحصول على التذاكر، بنتيجة طلباتهم بحلول منتصف سبتمبر المقبل.





وتكتمل المرحلة الأولى لمبيعات التذاكر في الفترة من 28 سبتمبر إلى 12 أكتوبر، والتي سيجري خلالها تخصيص التذاكر على أساس أسبقية التقدم لشرائها. وستبدأ المرحلة الأخيرة لبيع تذاكر البطولة في 2 نوفمبر وتستمر حتى نهاية مباريات البطولة.





وستتاح باقة متنوعة من التذاكر بأسعار معقولة تتراوح بين 25 ريالاً قطرياً لتذاكر الفئة الرابعة (للمقيمين في قطر فقط) وذلك خلال دور المجموعات، و245 ريالاً قطرياً لتذاكر الفئة الأولى خلال المباراة النهائية، وستتاح الفرصة للمشجعين لشراء التذاكر لكل مباراة على حدة أو مجموعة من التذاكر لمباريات منتخب بعينه، ويمكن الاطلاع على مراحل الشراء وأسعار التذاكر فور إتاحتها عبر موقع الفيفا: FIFA.com/tickets.





وتعد "فيزا"، الشريك الرسمي لخدمات الدفع للفيفا، الطريقة المفضلة لسداد المدفوعات الخاصة بشراء تذاكر المشجعين لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™.





إبراز إمكانات كرة القدم العربية





ستمثل البطولة فرصة لتسليط الضوء عالمياً على إمكانات المنتخبات العربية المشاركة في المنافسات. وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد وجهت الدعوة لـ 23 منتخباً وطنياً للمشاركة في منافسات البطولة، وشهدت مرحلة التصفيات في يونيو الماضي تأهل سبعة منتخبات من أصل 14 فريقاً، لتنضم إلى تسعة منتخبات تصدرت تصنيف الفيفا، من بينها منتخب البلد المستضيف قطر.





وسيتنافس في دور المجموعات 16 منتخباً، يعقبه مباريات الأدوار التالية بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية. وستشهد البطولة 32 مباراة على مدار 19 يوماً.





وتقام منافسات كأس العرب في نفس التوقيت قبل عام تقريباً من مونديال قطر 2022، ما يضمن استمتاع المشجعين والفرق المشاركة بالطقس المعتدل حيث تتراوح درجات الحرارة في ذلك الوقت من العام بين 15 إلى 24 درجة مئوية، إلى جانب اختبار الطبيعة متقاربة المسافات للمونديال والانتقال بين الاستادات في أقل وقت ممكن، والاستمتاع بجدول حافل بالمباريات، بما يتيح للجماهير شراء تذاكر مختارة لأكثر من مباراة في يوم واحد خلال دور المجموعات، مع ضمان توفر وقت كافٍ للتنقل قبل انطلاق صافرة بداية المباريات.





بطاقة المشجّع





ويشترط على كل مشجّع يرغب في حضور مباريات البطولة تقديم رقم الموافقة على طلب بطاقة المشجع حتى يتمكن من الدخول إلى دولة قطر واستادات البطولة. وسيُطلب من المشجعين التوجّه لاستلام بطاقة المشجّع الذكية من مركز خدمات بطاقات المشجعين في قطر.





وسيُعلن في وقت لاحق عن كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بطلبات الحصول على البطاقات.





وتقع إدارة بطاقات المشجعين تحت تصرف الجهات المعنية في قطر، ولا تقع عملية إصدارها أو ما يترتب عليها من استخدامات ضمن مسؤوليات الفيفا.





إجراءات احترازية للوقاية من كوفيد-19





وفي ضوء التحديات الراهنة التي يفرضها انتشار وباء كوفيد-19 في أنحاء العالم، ووفق الإجراءات المطبقة سلفاً خلال كأس العالم للأندية 2020، والتصفيات المؤهلة لكأس العرب 2021 في يونيو الماضي؛ سيطبق البلد المستضيف كافة الإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة كافة المشاركين في المنافسات، وعلى كافة الحضور الالتزام بإرشادات السفر الصادرة عن السلطات القطرية وتوجيهات وزارة الصحة العامة.





وسيجري لاحقاً نشر المزيد من المعلومات عبر موقع FIFA.com حول الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد -19 والخاصة بالدخول إلى الاستادات، ويتوجب على حاملي التذاكر الحصول على الجرعات الكاملة للتطعيم ضد كوفيد -19.