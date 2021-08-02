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وزير الأوقاف الجزائري: أمتنا مدعوة إلى تكاتف جهودها

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد - تصوير: هالة يوسف
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أعرب الدكتور يوسف بلمهدي، وزير الشئون الدينية والأوقاف بالجزائر، عن فرحه وسروره واكتمال سعادته، بمشاركته في مؤتمر دار الإفتاء العالمي، مضيفًا أنه برغم ظروف كورونا، آثر ألا يحتجب عن المشاركة في هذا المؤتمر العالمي.

وأضاف أن أمتنا مدعوة إلى أن تتكاتف جهودها، وأن نحمل الخطاب الذي يزيل التطرف، والحروب الافتراضية ولذا فينبغي علينا أن نتكاتف في جهودنا حتى تكون الهواتف الذكية موجهة للرأي العام، كما ينبغي أيضا أن نشيع الفضيلة في مجتمعاتنا.

واختتم فضيلته كلمته بعرضه تجارب الدولة الجزائرية في التعامل مع التطورات الرقمية وعلاقتها بالفتوى والفقه وتواصله مع الخبراء المتخصصين.

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