بعد نصائح الوزارة.. كيف توفر كهرباء في الصيف؟

مع ارتفاع درجة الحرارة، يتزايد استخدام المواطنين للطاقة والكهرباء، لذا وجهت وزارة الكهرباء عددا من النصائح من أجل توفير الكهرباء.



وحذر الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، من ترك الشواحن والمقابس بالكهرباء، بعد استخدامهم، لأنهم يستمروا في استهلاك الكهرباء رغم فصلهم، ويجب استخدام الأجهزة الكهربائية وفقا للاحتياج فقط، لترشيد الطاقة.



وفي تصريحات تليفزيونية، أضاف المتحدث باسم الوزارة أنه يجب إبعاد الثلاجة عن الحائط وترك مسافة بينها وبين الحائط بشكل جيد لتوفير الكهرباء، كما يجب ترشيد استخدام أجهزة تسخين المياه مثل "الغلايات أو الكاتل" لأنها تستهلك الطاقة بشكل مفرط، بجانب متابعة العداد الكهربائي بشكل مستمر حتى يتم معرفة استهلاك الطاقة يوميا.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز النصائح التي يمكن الاعتماد عليها من أجل توفير الكهرباء خلال فصل الصيف:





- يجب الابتعاد عن تشغيل التكييف على حرارة أقل من 25 درجة.





- تجنب استخدام برامج الغسالة بدرجة حرارة عالية وتشغيل الميكروييف لفترات طويلة.





- ابتعد عن توصيل السخان بالكهرباء بشكل دائم كما أنه لا يجب ضبط السخان على درجات حرارة مرتفعة؛ لأن ذلك يسبب إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضى، ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء، اضبط الثرموستات الموجود أسفل السخان عند درجة الحرارة المناسبة من 50 لـ 60 درجة مئوية.





- لا يجب الإفراط في استخدام غلايات المياه، ولا تترك شاحن المحمول في الفيشة عند الانتهاء من الاستخدام، مع فصل التغذية الكهربائية عن الريسيفر والكمبيوتر والشاشة والراديو والكاسيت عند الانتهاء من الاستخدام.





- يجب إجراء صيانة دورية للأجهزة لتفادي زيادة فاتورة الكهرباء.





- أما بالنسبة للإنارة، فيجب الاعتماد على ضوء الشمس نهارًا، مع إطفاء الإنارة في الغرف الخالية، واستبدال اللمبات العادية بلمبات اللمبات الموفرة للطاقة.





- عند التوجه لشراء أجهزة كهربائية جديدة لابد من اختيار أجهزة أكثر كفاءة والأقل استهلاكًا للكهرباء.