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تفاصيل لقاء رئيس البرلمان العربي ورئيس جمهورية باكستان

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
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استقبل الرئيس عارف علوي رئيس الجمهورية الباكستانية، رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى جمهورية باكستان على رأس وفد رفيع المستوى من البرلمان العربي.

كما أكد رئيس جمهورية باكستان الإسلامية على أن البرلمان العربي يقوم بدور كبير من أجل تطوير العلاقات العربية مع باكستان، مضيفًا أن صوت البرلمانيين العرب مهم للغاية في تصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام، والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية.

كما أعرب عن تقديره الشديد لزيارة وفد البرلمان العربي إلى باكستان، مؤكدًا أن الدبلوماسية البرلمانية باتت صوتًا مهمًا من أجل تعزيز العلاقات العربية الباكستانية وتنسيق المواقف حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

ومن جانبه أكد "العسومي" على أن العلاقات العربية مع باكستان تستند إلى تاريخ طويل من العمل المشترك والثقة المتبادلة، كما ترتكز على قاعدة عريضة من المصالح المشتركة والروابط الثقافية والدينية والشعبية، ويعززها السعي المتبادل من قادة باكستان وقادة الدول العربية إلى تطويرها.

و أثنين رئيس البرلمان العربي على الطفرة الملحوظة التي تشهدها العلاقات العربية مع جمهورية باكستان خلال الفترة الأخيرة، والتي تعكسها كثافة الزيارات المتبادلة بين الجانبين على مختلف المستويات، بهدف بحث آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية.

وتابع "العسومي" على توافق وجهات النظر بين باكستان والدول العربية تجاه القضايا العربية والاسلامية، مشددًا على دعم البرلمان العربي لكافة الجهود التي تبذلها الدول العربية وباكستان من أجل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي في منطقة آسيا والمنطقة العربية.

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