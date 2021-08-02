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أولمبياد طوكيو.. كندا تطيح بأمريكا وتصل لنهائي منافسات كرة القدم للسيدات

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 02:11 م
بوابة الفجر
وكالات
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تأهل المنتخب الكندي إلى المباراة النهائية لمنافسات كرة القدم للسيدات، بدورة الألعاب الأولمبية، وذلك بعد فوزه على نظيره الأمريكي (1-0).


سجلت جيسي فليمنغ هدف المباراة الوحيد لكندا، في الدقيقة 75 من ضربة جزاء.

وكان المنتخب الكندي وصل إلى الدور نصف النهائي، بعد تغلبه على المنتخب البرازيلي بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وسيواجه المنتخب الكندي الفائز من المواجهة الأخرى في الدور نصف النهائي، والتي تجمع أستراليا والسويد، فيما ينتظر المنتخب الأمريكي الخاسر من تلك المباراة لخوض مواجهة الميدالية البرونزية

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