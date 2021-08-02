بيتر ميمي يروج لفيلمه الجديد "ملاك الموت"

ائلاً:" ملاك الموت.. قريباً".



يذكر أن النجم أمير كرارة سيظهر ضيف شرف في فيلم "موسى" للمخرج بيتر ميمى والمقرر عرضه في السينمات يوم 11 أغسطس المقبل والعمل من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين.

روج المخرج بيتر ميمي لفيلم أمير كرارة الجديد " ملاك الموت "، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك".نشر بيتر ميمي صورة له برفقة الفنان أمير كرارة، ووعلق عليها ق