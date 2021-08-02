Advertisements

16 أغسطس.. مكتبة الإسكندرية تعلن انطلاق معرضها الدولي للكتاب

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
Advertisements
أعلنت مكتبة الإسكندرية، موعد انطلاق الدورة السادسة عشرة لمعرضها الدولي للكتاب، وذلك من الاثنين 16 أغسطس 2021، إلى الاثنين 30 أغسطس 2021، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب، وبمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية.

وقال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية: إن العمل يجري على قدم وساق لافتتاح المعرض بصورة تليق بمكانة المكتبة وثقلها الثقافي.

ودعا "الفقي" أعضاء اتحاد الناشرين إلى المشاركة في المعرض الذي تنظمه المكتبة سنويًا، وتشارك فيه كبرى دور النشر المصرية والعربية حيث شارك في الدورة السابقة حوالي 55 دار نشر مصرية وعربية داخل المكتبة فقط، بالإضافة إلى إقامة ما يقارب 160 فعالية ثقافية على هامش المعرض.

الجدير بالذكر أن المعرض يأتي هذا العام وسط ظروف استثنائية، وقد قررت إدارة المكتبة في هذا الصدد أن تجري فعاليات البرنامج الثقافي لهذه الدورة عن طريق التفاعل الرقمي، وذلك لحرص المكتبة على السلامة المجتمعية، والتزامًا منها بكافة الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.

يتناول البرنامج الثقافي لهذا العام عددًا من الندوات واللقاءات المختلفة مع مفكرين ومثقفين من مصر والعالم العربي.

ونجح المعرض خلال السنوات السابقة في شَغل مكانة مميزة على قائمة المعارض العربية والدولية، مُرسخًا دوره كنافذة ثقافية فريدة تنطلق من مدينة الإسكندرية.

أخبار تهمك

تشبه علم المثلية الجنسية.. إنذار رسمي للبنك المركزي بسبب العملات البلاستيكية

منذ حوالي 5 ساعات

الفنانة سمر تتعرض لحادث مروع في طريق العالمين

منذ حوالي 5 ساعات

إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ حوالي 19 ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "حريف" الزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يحسم مستقبل النفاثة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. هزة أرضية تضرب مدينة السادس من أكتوبر بقوة 2.9 ريختر

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. تداول امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يتحرك لخطف مبابي من باريس

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يحسم صفقة بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ يوم

تعرف على تشكيل برشلونة المنتظر في الموسم الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يخضع لجلسات نفسية بسبب مستواه في الأولمبياد

منذ 19 دقيقة

بأمر موسيماني.. الأهلي يرفض التعاقد مع هذا اللاعب

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:32 م

عاجل.. هزة أرضية تضرب مدينة السادس من أكتوبر بقوة 2.9 ريختر

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

09:38 ص

إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

11:48 ص

عاجل.. ريال مدريد يحسم مستقبل النفاثة

02:00 م

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "حريف" الزمالك

12:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان