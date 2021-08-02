مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.5% في ختام التعاملات

أنه سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم عليرارتفاع ، صعد المؤشر الرئيسي للمملكة العربية السعودية بنسبة 0.5٪ ، مع صعود سهم مصرف الراجحي (1120.SE) 1.9٪ ، وارتفع سهم شركة البتروكيماويات السعودية للصناعات الأساسية (2010.SE) 1.2٪.





سجل مصرف الراجحيأمس الأحد أرباحا صافية قدرها 3.6 مليار ريال (959.92 مليون دولار) للفترة المنتهية في 30 يونيو ارتفاعا من 2.44 مليار ريال في الفترة نفسها قبل عام، كما ارتفع سهم مصرف الإنماء (1150.SE) 1.5 بالمئة بعد يوم من إعلانه عن ارتفاع صافي أرباحه الفصلية.



