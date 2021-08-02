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عرض مسلسل "شقة 6" لروبي في هذا الموعد

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 02:24 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعرض منصة شاهد "شاهد"VIp" مسلسل"شقة 6" للفنانة روبي، وذلك يوم 19 أغسطس الجاري، وهو بطولة رحاب الجمل، أحمد حاتم، هاني عادل، صلاح عبد الله، هيا فياض، حمزة العيلي، ملك قورة، وهو سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب.

تدور أحداث مسلسل "شقة 6" في إطار من الرعب والتشويق، حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التي تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التي يعيشها الجيران.

وفي سياق آخر، من المقرر أن تطرح روبي أغنيتها الجديدة"أمك وأبوك" الليلة، وهي من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل وإنتاج محمد رشيدي RPMUSIC وميكس وماستر ماهر صلاح.

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