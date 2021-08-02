وزير الاتصالات: الدولة تشهد نقلة حضارية كبرى لبناء مصر الرقمية (فيديو)

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، "من دواعي سروري أن ألتقي بكم في هذا المؤتمر العالمي ذلك المحفل الهام الذي بات منصةً سنويةً متميزة تجمع سلة من أفاضل العلماء الذين يساهمون في إثراء الفكر الإسلامي، وإعلاء رايات التنوير وتعزيز منهجية السماحة.





وأضاف "طلعت"، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمؤتمر دار الإفتاء العالمي السادس المنعقد اليوم تحت عنوان "مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير وآليات التعاون"، والمذاع عبر التليفزيون المصري، اليوم الاثنين، أن هذه النسخة من المؤتمر ترتبط بالاستفادة بالتطور التكنولوجي في سبيل دعم الفتوى والإفتاء والنهوض بهما، مشيرًا إلى أن مصر تشهد نقلة حضارية كبرى لبناء مصر الرقمية، حيث أولت الدولة اهتمام كبير نحو اعتماد نهج شامل للتحول إلى مجتمع رقمي متكامل يتم من خلاله رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين لتحسين جودة حياتهم.



