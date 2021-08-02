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أبو يطرح أغنيته الجديدة "ملك الفبركة" عبر موقع "يوتيوب"
الإثنين 02/أغسطس/2021 - 02:24 م
آيه عبد العزيز
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أعلن المطرب أبو أغنيته عن طرح أغنيته الجديدة " ملك الفبركة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".
نشر أبو مقطع فيديو من الأغنية وعلق قائلاً:" أغنيتي ملك الفبركة علي موقع " يوتيوب" ضمن أغاني الصيف".
يذكر أن أبو، قد طرح مؤخراً أغنية تحمل اسم "1000 احتمال"، وهي من كلمات منة القيعي، وألحان أبو، وتوزيع بيشوي جورج.
نشر أبو مقطع فيديو من الأغنية وعلق قائلاً:" أغنيتي ملك الفبركة علي موقع " يوتيوب" ضمن أغاني الصيف".
يذكر أن أبو، قد طرح مؤخراً أغنية تحمل اسم "1000 احتمال"، وهي من كلمات منة القيعي، وألحان أبو، وتوزيع بيشوي جورج.
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