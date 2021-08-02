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أبو يطرح أغنيته الجديدة "ملك الفبركة" عبر موقع "يوتيوب"

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 02:24 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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أعلن المطرب أبو أغنيته عن طرح أغنيته الجديدة " ملك الفبركة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام". 

نشر أبو مقطع فيديو من الأغنية وعلق قائلاً:" أغنيتي ملك الفبركة علي موقع " يوتيوب" ضمن أغاني الصيف".

يذكر أن أبو، قد طرح مؤخراً أغنية تحمل اسم "1000 احتمال"، وهي من كلمات منة القيعي، وألحان أبو، وتوزيع بيشوي جورج.

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