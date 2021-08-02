أبو يطرح أغنيته الجديدة "ملك الفبركة" عبر موقع "يوتيوب"

أعلن المطرب أبو أغنيته عن طرح أغنيته الجديدة " ملك الفبركة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".



نشر أبو مقطع فيديو من الأغنية وعلق قائلاً:" أغنيتي ملك الفبركة علي موقع " يوتيوب" ضمن أغاني الصيف".



يذكر أن أبو، قد طرح مؤخراً أغنية تحمل اسم "1000 احتمال"، وهي من كلمات منة القيعي، وألحان أبو، وتوزيع بيشوي جورج.