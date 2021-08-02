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طلاب الثانوية بقنا: ختامها مسك والجوليوجيا كانت في المستوى المتوسط

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 02:26 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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عمت حالة من الارتياح بين طلاب الثانوية العامة القسم العلمي، بمحافظة قنا، اليوم الاثنين، بشأن امتحان مادة الجيولوجيا، والذي جاء في متناول الطالب المتوسط، مؤكدين أنه ختامه مسك - على حد قولهم-.

وأوضح هاني شحاته، سهولة امتحان الجيولوجيا وأنه كان في متناول الطالب المتوسط وفي مجمله سهل باستثناء ١٠ أسئلة كانت في متناول الطالب المتوسط، مشيرًا إلى أن ختامه مسك وأنه لا ينظر إلى صعوبة أو سهولة الامتحان الآن فلقد تم الانتهاء من ماراثون الامتحان.

وأضاف عادل محمود، طالب علمي علوم، أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، مؤكدًا أن امتحان الجيولوجيا اثلج صدور الجميع، مطالبًا بضرورة التصحيح بشكل جيد نظرا للحالة التي تمر بها البلاد.

وشهد محيط اللجان في قنا، استعداد الطلاب لدخول اللجان الامتحانية، وتأمين من أفراد الشرطة، مع وضع حواجز أمنية لتأمين دخول الطلاب، بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية على بوابات المدرسة والتأكيد على عدم حمل الهاتف المحمول وارتداء الكمامات.

فيما تسلمت لجان سير امتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا، منذ قليل، قليل صناديق أسئلة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، وأوراق البابل شيت، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

فيما تابعت غرف العمليات بالإدارات التعليمية ومديرية التربية والتعليم بقنا صباح اليوم، وصول أسئلة الامتحان إلى المدارس، قبل انطلاق الامتحان، لانطلاقه في الوقت المحدد دون تأخير للطلاب.

وكان الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، قد أعلن، أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، واتخذت إجراءات حاسمة وحازمة لانضباط الامتحانات، واتخاذ إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف، أنه على مديري المدارس المخصصة كلجان لامتحان الثانوية العامة بإعداد محضر رسمي تسليم المدارس إلى رؤساء اللجان واستلامها عقب انتهاء الامتحان.
وأشار إلى أن عدد طلاب الثانوية العامة بمحافظة قنا هذا العام يبلغ 17 ألفا و128 طالبا وطالبة، منهم 9557 طالبا وطالبة بالقسم العلمي علوم، و1661 طالبا وطالبة علمي رياضة، و5910 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي، موزعين على 60 لجنة عامه بنطاق 9 إدارات تعليمية.

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