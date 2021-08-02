التباين يسيطر علي أسواق المال الإماراتية .. ومؤش سوق دبي يصعد 0.3%





تباين أسواق المال الإماراتية في ختام جلسة اليوم الإثنين ، و رتفع مؤشر الأسهم الرئيسي لدبي بنسبة 0.3٪ ، بقيادة ارتفاع بنسبة 14.5٪ في سهم بنك المشرق (MASB.DU).









وتراجع مؤشر أبو ظبي بنسبة 0.7٪ ، متأثرًا بانخفاض 2.5٪ في مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات).





لامس مؤشر أبوظبي رقما قياسيا أمس الأحد مدعوما بقفزة في شركة اتصالات بعد أن أعلنت صافي أرباح ربع سنوية 2.40 مليار درهم (653.49 مليون دولار) ارتفاعا من 2.39 مليار درهم قبل عام.





كما وافقت اتصالات على توزيع أرباح مؤقتة بواقع 40 فلسًا للسهم عن النصف الأول من عام 2021.





قالت حكومة الإمارات العربية المتحدة على تويتر اليوم الاثنين إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستبدأ في تقديم لقاح سينوفارم الصيني المضاد لكوفيد-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 17 عامًا.



