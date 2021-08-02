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التباين يسيطر علي أسواق المال الإماراتية .. ومؤش سوق دبي يصعد 0.3%

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 02:24 م
أسواق المال الإماراتية
أسواق المال الإماراتية
نيفين سمير
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تباين أسواق المال الإماراتية في ختام جلسة اليوم الإثنين ، ورتفع مؤشر الأسهم الرئيسي لدبي  بنسبة 0.3٪ ، بقيادة ارتفاع بنسبة 14.5٪ في سهم بنك المشرق (MASB.DU).


وتراجع مؤشر أبو ظبي بنسبة 0.7٪ ، متأثرًا بانخفاض 2.5٪ في مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات).

لامس مؤشر أبوظبي رقما قياسيا أمس الأحد مدعوما بقفزة في شركة اتصالات بعد أن أعلنت صافي أرباح ربع سنوية 2.40 مليار درهم (653.49 مليون دولار) ارتفاعا من 2.39 مليار درهم قبل عام.

كما وافقت اتصالات على توزيع أرباح مؤقتة بواقع 40 فلسًا للسهم عن النصف الأول من عام 2021.

قالت حكومة الإمارات العربية المتحدة على تويتر اليوم الاثنين إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستبدأ في تقديم لقاح سينوفارم الصيني المضاد لكوفيد-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 17 عامًا.

سجلت معظم أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية ارتفاعا بختام جلسة أمس الأحد، حيث ارتفع سهم المملكة العربية السعودية (.TASI) بنسبة 0.5٪ إلى 11067 نقطة، وتقدم سهم أبوظبي (.ADI) بنسبة 1٪ إلى 7،393، كما ارتفع سهم دبي (.DFMGI) بنسبة 0.6٪ إلى 2782 نقطة، فيما خالف مؤشر قطر (QSI) الإتجاه ليتراجع بنسبة 0.2٪ إلى 10736 نقطة.

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