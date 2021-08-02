بعد نجاحهم في أغنية "شكراً".. كارول سماحه تجدد تعاونها مع المخرجة بتول عرفة





كتبت بتول عرفة تغريدة جديدة قالت فيها :"والله مانك هاين يا سليم يا عساف، مش حقول غير إن شاء الله انتظرونا".



لترد الآخر كارول عليها كاتبه "ليه قتلتي المفاجأة يا بتول"، متمنية أن ينال هذا العمل على إعجاب جمهورها.



يذكر أن آخر أعمال كارول سماحة، أغنية "شكراً" حيث جمعت النجمين الكبيرين هانى شاكر وكارول سماحة بفكرة استثنائية ومختلفة، فى أغنيتين صورتهما على طريقة الفيديو كليب.





أعلنت المخرجة بتول عرفة عن تعاونها للمرة الثانية مع المطربة كارول سماحة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات "تويتر".