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جلسة رسمية للبرلمان الليبي للتصويت على قانون انتخاب الرئيس

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 02:29 م
البرلمان الليبي
البرلمان الليبي
وكالات
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عقد لبرلمان الليبي، اليوم الاثنين، جلسة رسمية للتصويت على قانون انتخاب الرئيس، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

ما زالت الأزمة الليبية تشغل بال المراقبين محليا وإقليميا وعالميا، خبراء سياسيون في ليبيا اتفقوا على كيفية انتخاب الرئيس، ودعموا اتفاقهم بقرار فرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية، وهو أهم ما تم انجازه خلال الأيام الماضية، التي اجتمع فيها أعضاء ملتقى الحوار السياسي.

 

 وخلصت جلسة ملتقى الحوار السياسي في جنيف إلى بعض البنود لتنظيمية للعملية السياسية، أهمها فرض عقوبات دولية على أي فصيل يعارض الاتفاق، كما أن انتخاب الرئيس سيتم بشكل مباشر من قبل الشعب بنظام الاقتراع السري، ما يشكل ضربة لمساعي تنظيم الإخوان لمنع الشعب من الانتخاب، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

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