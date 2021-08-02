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تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات
الإثنين 02/أغسطس/2021 - 02:23 م
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت تعاملات يوم الاثنين على تراجع جكاعي لكافة المؤشرات؛ لثاني جلسة على التوالي، حيث هبط المؤشر العام بواقع 0.42%، وانخفض السوق الأول 0.39%، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" تراجعاً بنسبة 0.51% و0.75% على الترتيب.
وتقلصت سيولة البورصة اليوم بنسبة 11.4% لتصل إلى 62.01 مليون دينار مقابل 70.02 مليون دينار بالأمس، كما انخفضت أحجام التداول بنحو 16% لتصل إلى 349.37 مليون سهم مقابل 416 مليون سهم بجلسة الأحد.
وسجلت مؤشرات 3 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة التأمين بنمو نسبته 0.74%، بينما تراجع 9 قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا بانخفاض قدره 0.96%، فيما استقر قطاع الرعاية الصحية وحيداً.
وجاء سهم "السورية" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع نسبته 8.70%، فيما تصدر سهم "معادن" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 9.77%؛ وذلك بالتزامن مع إعلان الشركة عن بياناتها المالية النصف سنوية.
وتصدر سهم "صناعات" نشاط السيولة بالبورصة الكويتية بقيمة 33.63 مليون دينار مُتراجعاً 0.43%، علماً بأن الشركة أعلنت اليوم عن بياناتها المالية للنصف الأول التي أظهرت تحولاً إيجابياً في النتائج.
في المقابل، تصدر سهم "مزايا" نشاط الكميات بالبورصة بأحجام بلغت 83.29 مليون سهم جاءت من خلال تنفيذ 1413 صفقة حققت سيولة بقيمة 7.82 مليون دينار، كثاني أنشط سيولة اليوم، فيما تراجع السهم 3.23% عند الإغلاق.
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