تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

أنهت بورصة الكويت تعاملات يوم الاثنين على تراجع جكاعي لكافة المؤشرات؛ لثاني جلسة على التوالي، حيث هبط المؤشر العام بواقع 0.42%، وانخفض السوق الأول 0.39%، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" تراجعاً بنسبة 0.51% و0.75% على الترتيب.





وتقلصت سيولة البورصة اليوم بنسبة 11.4% لتصل إلى 62.01 مليون دينار مقابل 70.02 مليون دينار بالأمس، كما انخفضت أحجام التداول بنحو 16% لتصل إلى 349.37 مليون سهم مقابل 416 مليون سهم بجلسة الأحد.





وسجلت مؤشرات 3 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة التأمين بنمو نسبته 0.74%، بينما تراجع 9 قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا بانخفاض قدره 0.96%، فيما استقر قطاع الرعاية الصحية وحيداً.





وجاء سهم "السورية" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع نسبته 8.70%، فيما تصدر سهم "معادن" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 9.77%؛ وذلك بالتزامن مع إعلان الشركة عن بياناتها المالية النصف سنوية.





وتصدر سهم "صناعات" نشاط السيولة بالبورصة الكويتية بقيمة 33.63 مليون دينار مُتراجعاً 0.43%، علماً بأن الشركة أعلنت اليوم عن بياناتها المالية للنصف الأول التي أظهرت تحولاً إيجابياً في النتائج.



