وزير الأوقاف السوداني: بالعلم تحيا النفوس وتتغذى الأرواح وتتحقق المعرفة

قال الدكتور نصر الدين مفرح، وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني: إن الرسول أكد أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وأقول دوما أن بالعلم تحيا النفوس وتتغذى الأرواح وتتحقق المعرفة، فالعقل هو جوهر الإنسان وهو جوهر التكليف.





وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الإفتاء العالمي السادس، أن مراحل تطور الإنسان آية من آيات الله تبارك وتعالى وهذه الآية هي ميزة من مميزات الله على سائر مخلوقاته، ومع تطور الحياه تطورت حركة الفكر فكانت اكتشافات البحث العلمي لتسهيل حركة الحياه وليس ادل على ذلك من التحول الرقمي الكبير في العالم اجمع.





وتابع مفرح: أقول لدار الإفتاء لقد أفلحتم في اختيار موضوع هذا المؤتمر الغير التقليدي وهم هام لاستفادة العلماء من التقنيات والمساعدة على الانتشار، فان هذه التقنية تسهل على علمائنا سرعة التواصل للاتفاق على الأهداف والمقاصد ومعرفة فتاوى الفروع، مما يساهم في زيادة الوعى في الفتوى حسب اختلاف الزمان والمكان والبيئة.



