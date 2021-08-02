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"زراعة كفر الشيخ": تنفيذ المدارس الحقلية للنهوض بمحصول الأرز

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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نظمت مديرية الزراعة بكفر الشيخ، حملات إرشادية زراعية حقلية للمزارعين، ومدارس حقلية، للنهوض بالمحاصيل الزراعية الصيفية وترشيد استخدام المياه.

وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

وأضاف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، تم مناقشة خلال الحملات الحقلية أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول الأرز أصناف سخا 101 وسخا 177، وتم الرد على استفسارات المزارعين، لافتًا إلى أن المديرية تقوم بالتعاون مع الباحثين بأقسام بحوث الأراضي والمياه والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية وتعريفهم بطرق حمايتها من الآفات الضارة.

وأكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، على استمرار المديرية في تنفيذ الندوات الإرشادية الحقلية خلال موسم الزراعة، وذلك لتوعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية وتعريفهم بطرق حمايتها من الآفات الضارة، كما تم استعراض الأهمية الاقتصادية لأشجار النخيل وطرق خدمته وكيفية إجراء عملية التقليم ومكافحة سوسة النخيل وتم الرد على استفسارات المزارعين.

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