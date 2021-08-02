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السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 02:33 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت هيئة السكة الحديد حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر القطارات المكيفة والعادية على كافة خطوطها المختلفة من القاهرة حتى أسوان ومن القاهرة إلى بورسعيد والمنصورة ودمياط، مؤكدة أنه لا صحة لما تردد من زيادة أسعار تذاكر السفر بالسكة الحديد.

كانت هيئة السكة الحديد أعادت العمل بنظام الحجز المسبق لاستقلال القطارات الروسية الجديدة التي عرباتها ذات تهوية ديناميكية "عادية"، وذلك بعد نحو 40 يوما على قرار إلغاء العمل بهذا النظام والسماح لحاملى تذاكرها بالجلوس على مقاعدها وفق أسبقية الجلوس، حيث أعادت العمل عليها بنظام الحجز المسبق مثلما يحدث مع القطارات المكيفة.
السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر
السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر
السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر
السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر
السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر
السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر
السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر
السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر
السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر
السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر
السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر
السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر
السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر
السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر
السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر
السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر
السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر
السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر
السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر
السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر
السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر
السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر
السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر
السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر
السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر
السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر
السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر
السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر
السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر
السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر

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بوابة الفجر الفجر السكة الحديد اسعار التذاكر

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