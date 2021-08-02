السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر

كشفت هيئة السكة الحديد حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر القطارات المكيفة والعادية على كافة خطوطها المختلفة من القاهرة حتى أسوان ومن القاهرة إلى بورسعيد والمنصورة ودمياط، مؤكدة أنه لا صحة لما تردد من زيادة أسعار تذاكر السفر بالسكة الحديد.



