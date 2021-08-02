ننشر تفاصيل حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 2 أغسطس 2021 إلى السبت المقبل، وعن تفاصيل حالة الطقس إليكم التالي:





أكدت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقى الأنحاء.





وأوضحت الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد ارتفاع نسبة الرطوبة ويزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم 2: 4 درجات عن الحرارة المتوقعة.





وتشهد البلاد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.





وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة .



