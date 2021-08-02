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نجم الأهلي يخضع لجلسات نفسية بسبب مستواه في الأولمبياد

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، خضوع طاهر محمد طاهر لاعب الفريق، إلى جلسات نفسية.

واستقر المدير الفني على عقد جلسات بصفة مستمرة مع اللاعب عقب انتظامه فى مران المارد الاحمر لدعمه نفسيًا ومعنويًا، بعد خروج المنتخب الوطني الأولمبي من دورة الألعاب الأولمبية.

يأتي قرار المدير الفني، بعدما تلقى اللاعب انتقادات حادة من قبل الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد خروج المنتخب الأولمبي، من أولمبياد طوكيو الجارية.

ويحاول المدير الفني التحدث مع اللاعب ومعالجته من الناحية المعنوية وإزالة العوامل السلبية، خاصةً أن الفريق لديه فترة هامة بالدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة، مساء يوم الأربعاء المقبل على ملعب الأهلي والسلام ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز.

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