أولمبياد طوكيو.. المصري مهاب مهيمن يتأهل لنصف نهائي الغطس

تأهل البطل المصري مهاب مهيمن، إلى الدور نصف النهائي بمنافسات الغطس، بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك بعد إنهاء منافسات تصفيات الغطس 3 متر متحرك في المركز الـ12، حيث يتأهل أول 18 لاعباً بالمنافسات إلى الدور نصف النهائي.

حقق مهاب مهيمن 77.5 نقطة، وصعد للمركز الرابع بعد الغطسة الأولى من أصل 6.

وأنهى الغطسة الثانية في المركز الخامس بإجمالي نقاط 143.8.

كما أنهى مهاب مهيمن الغطسة الثالثة، ووصل للمركز السادس بإجمالي 223 نقطة.

وأنهى مهاب الغطسة الرابعة في المركز العاشر بإجمالي 277.25 نقطة.

وأنهى مهاب مهيمن الغطسة الخامسة وقبل الأخيرة في المركز الثاني عشر بإجمالي 346.25 نقطة.

وتأهل البطل المصري مهاب مهيمن، إلى الدور نصف النهائي بمنافسات الغطس، بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك بعد إنهاء منافسات تصفيات الغطس 3 متر متحرك في المركز الـ12، حيث يتأهل أول 18 لاعباً بالمنافسات إلى الدور نصف النهائي.