Advertisements

أولمبياد طوكيو.. المصري مهاب مهيمن يتأهل لنصف نهائي الغطس

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
تأهل البطل المصري مهاب مهيمن، إلى الدور نصف النهائي بمنافسات الغطس، بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك بعد إنهاء منافسات تصفيات الغطس 3 متر متحرك في المركز الـ12، حيث يتأهل أول 18 لاعباً بالمنافسات إلى الدور نصف النهائي.
حقق مهاب مهيمن 77.5 نقطة، وصعد للمركز الرابع بعد الغطسة الأولى من أصل 6.
وأنهى الغطسة الثانية في المركز الخامس بإجمالي نقاط 143.8.
كما أنهى مهاب مهيمن الغطسة الثالثة، ووصل للمركز السادس بإجمالي 223 نقطة.
وأنهى مهاب الغطسة الرابعة في المركز العاشر بإجمالي 277.25 نقطة.
وأنهى مهاب مهيمن الغطسة الخامسة وقبل الأخيرة في المركز الثاني عشر بإجمالي 346.25 نقطة.
وتأهل البطل المصري مهاب مهيمن، إلى الدور نصف النهائي بمنافسات الغطس، بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك بعد إنهاء منافسات تصفيات الغطس 3 متر متحرك في المركز الـ12، حيث يتأهل أول 18 لاعباً بالمنافسات إلى الدور نصف النهائي.

أخبار تهمك

عاجل.. تداول امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ يوم

إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يحسم مستقبل النفاثة

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يتحرك لخطف مبابي من باريس

منذ حوالي 3 ساعات

تشبه علم المثلية الجنسية.. إنذار رسمي للبنك المركزي بسبب العملات البلاستيكية

منذ حوالي 5 ساعات

بأمر موسيماني.. الأهلي يرفض التعاقد مع هذا اللاعب

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "حريف" الزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

نجم الأهلي يخضع لجلسات نفسية بسبب مستواه في الأولمبياد

منذ ثلث ساعة

عاجل.. هزة أرضية تضرب مدينة السادس من أكتوبر بقوة 2.9 ريختر

منذ ساعة و 19 دقيقة

تعرف على تشكيل برشلونة المنتظر في الموسم الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ حوالي 19 ساعة

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الفنانة سمر تتعرض لحادث مروع في طريق العالمين

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحسم صفقة بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:32 م

عاجل.. هزة أرضية تضرب مدينة السادس من أكتوبر بقوة 2.9 ريختر

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

09:38 ص

إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

11:48 ص

عاجل.. ريال مدريد يحسم مستقبل النفاثة

02:00 م

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "حريف" الزمالك

12:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان