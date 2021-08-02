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97.1 مليون جنيه خسائر " راكتا " بنهاية يونيو 2021

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 02:34 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أعلنت شركة العامة لصناعة الورق – راكتا،  عن القوائم المالية ، حيث أسفرت النتائج عن تحقيق خسائر بلغت 97.11 مليون جنيه في الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 30 يونيو 2021.

واوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم، أن قائمة الدخل  قد أظهرت النتائج عن شهر يونيو 2021 وأسفرت عن خسارة بمقدار 9.84 مليون جنيه.


 
وحققت الشركة خلال العام المالي 2020-2021، نحو 10.1 مليون جنيه مبيعات، وخلال يونيو 2021 نحو 171 ألف جنيه مبيعات.

وحققت شركة العامة لصناعة الورق – راكتا، عن التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، صافي خسائر بلغ 74.85 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 84.32 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل إلى 8.9 مليون جنيه، مقابل 21.57 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي

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