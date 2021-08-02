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وزير الأوقاف: فرض النفس على الفتوى بدون مؤهلات "جريمة" (فيديو)

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 02:41 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن إطلاق كلمة عالم على شخص لم يستوف مقومات العلم ولم يمتلك أدواته شيء خطير يصل إلى حد الجناية على العلم.

وأضاف "جمعة"، خلال كلمته بمؤتمر دار الإفتاء العالمي السادس المنعقد اليوم تحت عنوان "مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير وآليات التعاون"، والمذاع عبر التليفزيون المصري، اليوم الاثنين، أن مقام الإفتاء ظل بعيد المنال مرفوع الراية له أهله ورجاله حتى ظهرت جماعات التطرف والإرهاب فادعى أدعياؤها كل شيء، بل حاولوا أن يحتكروا كل شيء، يحاولون تشويه كل الرموز الدينية والوطنية عدا رموز عصابتهم، ويعملون على استقطاب ضعاف النفوس الذين يستطيعون شراء ذممهم من جهة، ويجندون عناصرهم من أشباه أو أشباح طلاب العلم من جهة أخرى، محاولين تسويقهم على أنهم العلماء الربانيون أو الدعاة الجدد "المودرن".

وأكد وزير الأوقاف، على ضرورة دعم وتقوية مؤسسات الدولة الوطنية تعليمية كانت أم دعوية أم إفتائية، مع العمل على سن القوانين التي تحول دون افتئات أي شخص أو جماعة أو جمعية أو تنظيم على حق الدولة في تنظيم شئونها، وخاصة الشأن الديني لما يترتب على الفوضى فيه من خطر داهم على الدين والدولة، معتبرًا أن الافتئات على حق الدولة وحق ولي الامر وجهات الاختصاص ومحاولة فرض النفس على مجال الفتوى بدون مؤهلات جريمة بحق الدين والوطن، مشددًا علي حتمية التعاون والتنسيق بين المؤسسات الدينية ولا سيما المتناظرة تعليمية كانت أم دعوية أم إفتائية لنشر الفكر الوسطي المستنير وتضييق الفضاء الواقعي والإلكتروني على جماعات التطرف وأبواقها العميلة المأجورة.

وشدد، وزير الأوقاف، على أهمية التدريب والتأهيل المستمر لجميع العاملين في مجال الشأن الديني من الخطباء والوعاظ وأمناء الفتوى بما يمكنهم من فهم الواقع وقضاياه ومستجداته والتسلح بأدوات العصر، ولا سيما ما يتصل بعصر الرقمنة واستخدام مختلف أدوات ووسائل التواصل الحديثة، مردفًا أننا نعمل على بناء إمام عالم ومفكر مستنير مدرك لواقعه ملم بأدواته ممتلك لناصية التعامل معه، وملء الفضاء الإلكتروني بالعلم النافع وتضييق الخناق فيه على جماعات التشدد والتطرف والفكر الإرهابي.

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