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رئيس الوزراء اليوناني: نواجه أسوأ موجة حر منذ أكثر من 30 عامًا

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 02:46 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الاثنين، إن بلاده تواجه أسوأ موجة حر منذ أكثر من 30 عامًا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي سياق آخر، حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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